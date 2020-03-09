От «психушки» до измены. Жена Джигана с четырьмя детьми найдет замену «поехавшему» мужу

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Попадание рэпера в клинику, заставили Оксану действовать на опережение.

Никто не ожидал, что семейная идиллия рэпера Джигана и его жены Оксаны Самойловой, похожая на сказку, оборвется так внезапно и драматично. До конца никто не знает, что произошло, но итог один – еще вчера счастливый отец и муж Джиган внезапно оказался в наркоклинике, которую он почему-то называет психушкой. Теперь Самойлова столкнулась с тем, чего так боятся женщины «на обеспечении» - ее спонсор больше не имеет возможности оплачивать жизнь ей и детям. Неудивительно, что Оксана уже не хочет прощать его, ведь в своем распутном поведении он зашел уже слишком далеко.

Теперь Самойловой надо думать, что же делать, чтобы вернуть себе семейное счастье. Судя по всему, с Джиганом этого сделать не получится, потому вместе с четырьмя детьми пока еще законная жена рэпера вынуждена начинать все с начала. Несмотря на статус матери-героини, себя Оксана не запустила, потому наверняка с легкостью сможет найти себе «спонсора», который не имеет тех же проблем, что и нерадивый муж. Как показывает практика российского шоу-бизнеса, от «психушки» до измены – короткий путь.

Долгое время семейству удавалось держать подписчиков в неведении о том, что на самом деле происходит в их семье. Как выяснилось, Джиган – вовсе не примерный отец и муж, а «тусовщик» с зависимостями. Самойлова долго терпела подобное отношение, но в итоге сдала супруга на реабилитацию, устав терпеть такое отношение. Остается надеяться, что оставшаяся с четырьмя детьми на руках быстро найдет в себе силы двигаться дальше и оставит неурядицы в прошлом, найдя себе более надежного возлюбленного.