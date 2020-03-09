Отец заберет ребенка. Бледанс не может содержать особенного сына

Сегодня, 18:00

Редкие гастроли – единственная возможность для артистки сводить концы с концами.

Эвелина Бледанс уже давно не в зените славы, потому ей и приходится перебиваться то «позорными» эфирами у Андрея Малахова, то сомнительными корпоративами. Именно поэтому за любую работу, которую предлагают, Бледанс хватается с хваткой бультерьера. Однако даже этого не хватает для того, чтобы содержать себя и особенного сына Сёму, вот и получается, что работать Эвелине приходится постоянно, ведь в данный момент ребенок ей не по карману. В своем Instagram она разместила снимок сына, а в качестве комментария написала настоящий крик души, в котором призналась в своих серьезных финансовых проблемах. Такими темпами отец малыша Александр Сёмин может задуматься над тем, чтобы забрать ребенка.

В своей публикации Эвелина рассказывает о том, что у нее, как у артистки, «то пусто, то густо», потому на данный момент она вынуждена оставлять мальчика надолго с няней или вовсе одного, потому как с материнством гастроли не сильно совместимы. Вот и грядущая семейная драма с дележкой мальчика выглядит все более правдоподобно. Пока публично говорить об этом не готов ни один из родителей, чтобы никак не пострадал маленький Сёма.

Эвелина должна была понимать, что на ее крик души отзовутся не только неравнодушные подписчики, но и бывший муж. Бизнесмен, уверенный, что Эвелена отлично справляется и сама, лишь изредка видеться с ребенком, но, судя по социальным сетям. Однако сейчас самое время что-то менять, потому как Бледанс, судя по всему, не справляется и уже находится на грани срыва.