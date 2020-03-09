Влюбилась в обидчика? Кока отчаянно добивается внимания унизившего ее Скриптонита

Сегодня, 15:00

Отвыкшая, что мужчины ей пренебрегают, Клава неожиданно для себя испытала нежные чувства.

Клава Кока, как звезда загорелась крайне стремительно, потому тут же вкусила все плоды популярности, в том числе внимание от известных и главное холостых мужчин российского шоу-бизнеса. Тем не менее, когда Клава исполнила песню рэпера Скриптонита и попыталась привлечь внимание единственного холостяка, так и не доставшегося ей, то получила отказ в грубой форме. Мало того, что исполнитель запретил ей петь его композицию, так еще и унизил словами: «Девочка, пой свои песни!». Однако Клава после этого ощутила для себя неожиданные эмоции, ведь влюбилась в обидчика.

С того момента она то и делает, что пытается всячески самоутвердиться на фоне игнорирующего ее Скриптонита. Вот и обогнав его в чарте iTunes, девушка тут же припомнила ему его слова. Что это, как не школьное «дерганье за косички», когда хулиган привлекает больше всего. Какими бы не пытались бунтарями казаться Моргенштерн и Егор Крид, слухи о нетрадиционной ориентации рэперов не утихают. Скриптонит же давно получил славу желанного жениха как раз-таки за свой брутальный нрав. Кока, после его отказа, поставила себе за цель добиться внимания унизившего ее рэпера.

Подобное поведение явно говорит о том, что пытающаяся казаться скромной Клава в жизни не привыкла слышать «нет» в свою сторону. Когда же это произошло вслед за злостью у Клавы неожиданно проснулась симпатия, которую теперь девушка проявляет весьма своебразно – задевая и «подкалывая» Скриптонита в сети. Тем не менее, конечная цель – заставить его отреагировать и вывести на разговор.