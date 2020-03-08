Гарем на выезде. Лазарев взял на гастроли троих «сладкоежек»

Сегодня, 15:00

В команде любовников Сергея появились еще двое неизвестных, но крайне манерных мужчин.

У постоянно выступающего с гастролями по всей России Сергея Лазарева, естественно, совершенно не остается времени на личную жизнь. Неудивительно, что дела амурные он вынужден забирать с собой в дорогу. Если раньше он обходился лишь менеджером Михаилом Дворецким, то теперь аппетиты у участника «Евровидения» сильно выросли и на гастролях он устраивает настоящий гарем на выезде. В своем Instagram он показал нового «фаворита», который по манерности перещеголял и Лазарева, и Дворецкого вместе взятых.

Если раньше Сергей пытался как-то спрятать свою нетрадиционную ориентацию и даже женился «для прикрытия» на Лере Кудрявцевой, то теперь уже в открытую показывает, кто разбавляет его досуг во время концертного турне. Команда Лазарева теперь состоит из одних «сладкоежек». Неужели Сергей думает, что никто не поймет, что это не его персонал, а просто любовники, которых певец взял себе на обеспечение и теперь возит следом за собой по России? Не стоит удивляться Лазареву, что слухи о его нетрадиционной ориентации витают в воздухе с самого начала его карьеры. Сергей сам дает повод злопыхателям говорить о том, что женщины его не интересуют совершенно.

Одно дело, когда Лазарев предается своим увлечениям на выезде с концертами в Европе или США, но уже совсем другое дело, когда это происходит в России и певец не стесняется совершенно ничего. Если он не хочет нагулять с новыми «голубками» себе уголовную статью за пропаганду гомосексуализма, то ему явно следует быть поскромнее и не показывать настолько открыто обратную сторону своей жизни.