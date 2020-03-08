Красавица Аглая Тарасова ушла от «неверного» Петрова ради любви Стычкина

Вчера, 16:00

Актриса, видимо, устала бороться с Милославской за мужчину.

После выхода в прокат фильма «Лёд» у поклонников больше не осталось сомнений в том, что 25-летняя актриса Аглая Тарасова встречается с коллегой Александром Петровым. Долгое время девушка соперничала со Стасей Милославской, которая также «положила глаз» на красавца-актера. Однако теперь судьба преподнесла сюрприз в виде Евгения Стычкина, который своим обаянием разрушил этот любовный треугольник.

Во время съемок романтической кинокартины «Золотое кольцо» между актерами Евгением Стычкиным и Аглаей Тарасовой пробежала искра. Об этом начали говорить не только СМИ, но и стали замечать преданные поклонники. Видимо, именно сцена в фильме, где герой Евгения делает предложение руки и сердца персонажу, которую играет Аглая, сыграла свою роль и растопила сердце красавицы-актрисы. Не удивительно, что Тарасова ушла от «неверного» Петрова ради любви Стычкина, ведь Александр так и не смог сам определиться, с кем он хочет создавать семью – с Тарасовой или с Милославской.

Теперь Аглая буквально светится от счастья и виной тому Евгений Стычкин, а точнее служебный роман, о котором стали подозревать поклонники. Однако как быть с актрисой Ольгой Сутуловой, ведь Стычкин сейчас пребывает в законном браке? Стоит отметить, что Евгений со второй женой также познакомился на съемках фильма, а потому не исключено, что та же история с актёром повторилась снова, но только уже объектом его обожания стала Тарасова.