Брови обсыпались или как Надя Сысоева «позорится» на 8 Марта

Сегодня, 13:00

В погоне за искусственной красотой юмористка из Comedy Woman насмешила публику «новым» лицом.

8 марта и праздник этого дня заставил Надю Сысоеву с раннего утра готовиться к намечающейся вечеринке. Естественно, Надя и её друзья не упустят шанс лишний раз погулять, а тут и большой повод, хотя вовсе не скажешь, что день у юмористки Comedy Woman удачный. Кажется все подписчики эффектной звезды увидели Надю в неприглядном виде, только вот непонятно, зачем Надя лишний раз «позорится», вовсе не думаю о своей репутации.

Серьёзной проблемой для большинства звёзд шоу-бизнеса стал вопрос о натуральности. Чаще всего, и Надежда не исключение, знаменитости при первых проблемах бегут к всевозможным косметологам, стилистам и хирургам, а Надя, пока было время, пошла к бровисту, который нарисовал, мягко говоря, «брежневские» габариты.

На сториз Надежду трудно узнать: лицо слегка опухшее, видимо, ночь была у юмористки весёлая, а тут ещё и брови, которые точно не выглядят натурально. Надеемся, на сегодня потрясений внешности Сысоевой достаточно и Наденька несколько раз подумает, прежде чем делать с собой подобные вещи, ведь со стороны кажется, что брови обсыпались, а на их месте просто нарисовали большую коричневую полосу. Следующим шагом к подобному стилю станет только татуаж бровей и перманентный макияж, который, к слову, точно нельзя назвать натуральным.