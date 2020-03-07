«Загуляла» с женатиком или почему Малышева боится идти домой после ночного «рандеву»?

Вчера, 19:01

С 7 утра ведущая бродила по центру Москвы и отвлекала себя общением с подписчиками.

Ведущая «Жить здорово!» оказалась на улице в 7 утра. Елена бродила по центру Москвы и разговаривала с подписчиками через Stories. Ей было очень одиноко и некомфортно. Малышева цеплялась к каждому встречному человеку с расспросами и предложением сделать селфи. Звезда будто пыталась отвлечься от неприятных мыслей и страшилась признать, что боится идти домой после ночного «рандеву». Но почему? Неужели ведущая поступилась принципами и «загуляла» с женатиком? Видимо, муж ведущей знает о её изменах и теперь Елена старается не пересекаться в одной квартире с профессором. Ожидая его ухода на работу, Малышевой пришлось несколько часов в одиночестве бродить по холодной Москве, после чего она смогла вернуться домой и расслабиться.

Неспроста звезда скрыла вечерние развлечения в пятницу. Опубликовав рекламные ролики, Елена перестала выходить на связь с подписчиками. Видимо, скрывала свидание с ухажером. Однако её «рандеву» было неожиданно сорвано, раз Елене пришлось слишком рано уйти от «приятеля». Да и выглядела артистка очень эффектно для раннего утра. Возможно, «любовники» серьезно поскандалили, или же супруга мужчины застукала «голубков» — немолодой звезде пришлось делать ноги.

Слухи о проблемах в браке теледоктора появились давно. Мужа звезды даже заподозрили в рукоприкладстве и злоупотреблении спиртным, чего не бывает в счастливом браке. Проблемы могли возникнуть из-за измен Елены. На тайный роман Малышева намекает последние несколько недель. Ведущая неожиданно превратилась из серой мышки в очаровательную женщину, следит за модой и старается выглядеть безукоризненно. Звезда следует трендам, молодится и работает над фигурой. Заметны изменения в поведении ведущей — она стала более женственна, грациозна и начала придавать значение даже позам во время съемок, чего раньше не случалось.

Она очень похожа на счастливую влюбленную девушку — похоже, теледоктор обрела личное счастье после 32 лет утомительного брака. Вероятно, новый фаворит ведущей работает с ней в одной команде, поэтому звезда часто пропадает в студии допоздна и скрывает своего спутника по вечерам. Не стоит ожидать, что Елена признается в изменах мужу, ведь это ляжет черным пятном на её репутации и карьере.