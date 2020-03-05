Шишковой доверия нет или как Решетова стала «мамой» для дочери Тимати

Вчера, 21:01

Истощавшая модель, кажется, вовсе не собирается проводить время с Алисой.

Тимати выложил в Instagram семейный снимок, на котором он и его дети — 5-летняя Алиса и 4-месячный Ратмир, лежат будто запеленованные. Таким образом складывается впечатление, что Анастасия Решетова, которая в конце прошлого года родила рэперу наследника, стала «мамой» для дочери Тимати, пытается наладить с ней теплые отношения и проводит много времени. Ранее, бывшая возлюбленная артиста Алёна Шишкова ужаснула общественность своей худобой и даже спровоцировала слухи об анорексии.

Видимо, теперь Шишковой доверия нет, раз Алиса превращается в «дочь» Решетовой, пока Алёна ходит по презентациям новых ароматов и увлечена карьерой. А Анастасия, судя по всему, совсем не прочь принять ребенка рэпера и трепетно относится к малышке.

Воспитанием 5-летней Алисы много занимается Симона Юнусова — мать Тимати. Симона часто выкладывает фото и видео девочки, а также рассказывает о ее занятиях и успехах. Из-за того, что едва ли не вся жизнь Алисы показана в Instagram бабушки, а не мамы, складывается впечатление, что Шишкова не уделяла много времени воспитанию малышки. Поэтому, воспитание девочки и могли «передать» более рациональной Решетовой.