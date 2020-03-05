Прилучный оставил без «гроша» или почему Муцениеце ходит в «обносках»

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Старые сапоги и тотальная экономия — «интрижка» с Кридом, вероятно, вышла Агате боком.

Не успела Агата Муцениеце развестись с Павлом Прилучным, как, судя по всему, череда проблем нагрянула в её жизнь. Поводом для догадок стал неоднозначный ролик, где актриса похвасталась нарядом ещё со студенческих времён. И это в то время, когда в сети активно обсуждают роман Агаты и Егора Крида. Неужели «интрижка» с рэпером вышла Муцениеце боком, иначе, почему блондинка ходит в «обносках»?

В сторис Агата опубликовала ролик, где похвасталась находкой в собственной гардеробе — чёрные сапоги 10-летней давности. Вероятно, дела с финансами обстоят настолько плохо, что теперь актриса вынуждена и вовсе носить одежду из старых запасов. Не исключено, что причиной «плачевного» положения стал развод с Павлом. Как известно, ранее кормильцем семьи считался Прилучный, но, видимо, после расставания актёр и вовсе оставил жену без «гроша», а слухи о переоформлении недвижимости на своё имя тому лишь подтверждения. Вполне вероятно, что, как только Паша узнал о любовных похождениях Агаты, то решил отомстить «предательнице», буквально оставив у разбитого корыта. И всё бы ничего, вот только Агата воспитывает двоих детей от Прилучного и такими темпами вопрос с алиментами рискует дойти до судебного разбирательства.