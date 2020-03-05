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Похоже, после ухода к Эрике Герцег Константин решил лишить бывшую даже карьеры.

Несколько месяцев в шоу-бизнесе поползли слухи – композитор променял супругу на солистку «ВИА Гры». Эрика Герцег, как две капли похожая на Брежневу, смогла «заполучить» Константина за считанные дни, уверены СМИ. Вера Брежнева сейчас самостоятельно гастролирует по России – последний концерт девушки попал в сеть. На заднем плане певицы танцевал мужчина нетрезвого вида и все шоу походило на сельскую дискотеку. Меладзе «перекрыл кислород» или как Брежнева вынуждено выступает в «позорном» актовом зале?

Само выступление певицы повергло в шок пользователей сети. Как известно, муж Брежневой является ее продюсером и направляет звезду в творчестве. Не исключено, что это выступление было спланировано именно им. Поклонники считают, что после расставания с супругой тот решил отобрать у нее все привилегии, которые были даны им. Для Веры расставание с супругом может буквально обойтись бедой, ведь девушка была зависима от Меладзе. Для Эрики Герцег и группы «ВИА Гра» мужчина бы вряд ли организовал концерт в актовом зале и нетрезвыми людьми на сцене. Разница в отношении Константина к Эрике и Брежневой заметно невооруженным глазом.

Вполне возможно, что этот концерт Меладзе организовывал, не догадываясь о его последствиях. Но, что сделано, то сделано. Это был большой удар по репутации дивы и красавицы Брежневой. Злопыхатели Веры заверили, что на концертах Бузовой все происходит намного цивилизованнее.