Десять Тарзанов вместо одного. Королева на глазах у мужа заигрывает с членами его балета

2-03-2020, 18:15

Королева буквально «обомлела», оказавшись в компании молодых коллегах супруга.

Несмотря на то, что Наташа Королева, по сути, является главным рекламщиком своего мужа, на его репетициях она бывает не так часто. Теперь стало понятно почему. Наверняка против этого выступает собственно ее супруг Сергей Глушко, известный как Тарзан. Королева показала в сторис своего Instagram, как неприкрыто, у него на глазах заигрывает с членами его балета. Сами мужчины тоже не промах, ведь тут же начали рисоваться перед Королевой, пытаясь указать на свои достоинства. Знаменитость под таким прессом мужского внимания показала, что десять Тарзанов вместо одного – лучшее решение, которое можно найти после почти 20 лет брака.

Несмотря на «ветренную» натуру певицы, в замужестве она оказалась дамой крайне порядочной. За годы брака с Глушко особых инцидентов, заставивших бы Сергея усомниться в верности своей «русалки» не возникало. Однако, всему со временем приходит конец. Королева последние несколько лет тащит семейный бюджет, по сути, на одной себе. Наташа поняла, раз «мужик» в семье теперь она, то и на определенные вольности пойти может. Флирт на грани фола с другими стриптизерами, только молодыми показывает, что Тарзана певица больше не боится. А вот когда речь пойдет о серьезном семейном разговоре, там уж Наташа явно выскажет Глушко, кто кого содержит в семье.

Глушко остается надеяться, что никто из его друзей-стриптизеров не воспримет серьезно подбиванием клиньев его женой и не станет окучивать Королеву. Иначе, ситуация может закончится весьма нехорошо, потому как и в семье разлад наступит и «голый» коллектив Тарзана конфликт рассорит.