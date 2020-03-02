Выпившая, доступная, отчаянная. Рудова на дне рождения Самбурской устроила смотрины себя

2-03-2020, 15:15

Быть холостой в 36, как оказалось, весьма незавидная участь.

Несмотря на то, что Наталья Рудова является востребованной актрисой и едва ли не каждый год входит в список самых желанных женщин страны, ее семейный статус это не меняет. Блондинка уже все меньше верит в случайную встречу со своим «прекрасным принцем», потому предпринимает отчаянные попытки подцепить себе женишка, используя любое доступное мероприятие. Сложилось впечатление, что на дне рождения своей подружки Настасьи Самбурской одетая в сверхоткровенное платье Рудова устроила смотрины себя.

Однако, особо ее внимание привлек накаченный фотограф Данил Величко и в результате девушка «не слазила» с него весь остаток вечера, как угодно показывая, что готова к дальнейшему развитию событий. Свои методы соблазнения Рудова разместила в сети самостоятельно, то ли пытаясь впечатлить тем самым Величко, то ли хвастаясь какого завидного кавалера смогла охмурить, хоть и на один вечер.

Несмотря на привлекательность Рудовой, мужчины, судя по всему, замечают, что она практически всегда выпившая, доступная, но, что самое прискорбное, отчаянная. Девушка уже так долго ищет себе «того самого», что превратилась в тусовщицу и выпивоху, в то время как ее подружки Самбурская и Решетова все больше отдаляются от такого образа жизни. Наталья, понимая, что вскоре останется совершенно одинока, наверняка согласится на любое условие, если все закончится обручальным кольцом и свадебным платьем.