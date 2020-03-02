Алло, барыня приехала! Гузеева на все соцсети заставляет «служить» персонал санатория

2-03-2020, 15:00

Попытки во всем превосходить «обычных людей» выдают всю суть актрисы.

Лариса Гузеева уже неоднократно доказывала, что склонна к лишнему весу и в тонусе может себя держать только с помощью диет и посещений санаториев. Что не может держать в узде знаменитая актриса, так это свой гонор и манеру обращаться с простыми, по ее мнению, людьми. К числу таковых оказались причастны персонал санатория, в котором Гузеева очередной раз остановилась, чтобы привести себя в порядок. Хамская манера общения, несмотря на попытки строить из себя женщину из высшего общества, никуда не делась и потому на все соцсети она заставляет «служить» несчастных работников, вынужденных ближайшую неделю терпеть Гузееву. Спрашивая их о чём-то, Лариса как на базаре тут же перебивает, явно уставая от монотонной болтовни «черни».

За ведущей «Давай поженимся» уже давно заметили некую манеру поведения аристократки, но касается это, увы, только заносчивости и ничего более. Во всем остальном Гузеева и близко не придерживается высоких критериев, связанных с поведением «знатной дамы» и, скорее, напоминает в этом Анастасию Волочкова, которая за последние годы хоть и поскромнела, но раньше на курорты прибывала чуть ли не со словами: «Алла, барыня приехала!». Видимо, того же хочет и Гузеева.

По растерянным лицам работников подмосковного санатория, которых «линеечкой» перед собой выставила Гузеева, понятно, что Лариса хоть и платит немало, но терпеть подобное поведение от в прошлом известной актрисы не нравится никому. Этого пока не понимает сама знаменитость, уверенно выставляющая свою невоспитанность на показ.