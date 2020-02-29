Маркл начинает «войну» или почему принц Гарри может подать в суд на Елизавету II

29-02-2020, 12:22

Выдержит ли 90-летняя королева очередное предательство внука?

Принц Гарри и Меган Маркл в очередной раз попытались заработать на причастности к королевской семье, однако Елизавета II пресекла эту попытку. Дело в том, что пара хотела зарегистрировать бренд «Sussex royal», но бабушка запретила им использовать слово «королевский» ради собственной выгоды. Знаменитая чета согласилась с требованием, однако их представитель отметил, что кабинет министров Великобритании не обладает никакой юрисдикцией в отношении использовании этого слова заграницей. Кипят нешуточные страсти, Меган уже открыто начинает препираться с королевскими представителями, и, кажется, что все ведет к новому резонансному судебному делу, в котором Маркл и Гарри потребуют перестать бабушку лезть в их дела и разрешить использовать слово «королевский». Но вот выдержит ли 90-летняя Елизавета II предательство внука?

А ведь это правда тяжелый удар для его бабушки. Учитывая, что это уже не первый «удар» Меган по репутации семьи, она будто ждет, когда же у Елизаветы II сдадут нервы, а вместе с ними и остатки здоровья. Непонятно, ради чего так старается Маркл, вероятно, все дело в огромное наследстве. Ведь получив оное после смерти бабули, пара больше никогда не будет думать о том, как им заработать себе на жизнь.

Но Елизавета держится. Она стойко перенесла добровольное отречение внука и его жены от королевской семьи, но Меган не прекращает свои нападки. К примеру, недавно, Гарри и Маркл поддержали на конференции компанию, которая оказалась мошеннической. Такие необдуманные поступки рушат авторитет королевской семьи и «доламывают» здоровье Елизаветы II. Ведь всем известно, что больше всего она печется именно над репутацией членов королевской семьи.

Сейчас же ситуация вообще может перейти все мыслимые границы. Меган начинает «войну» или почему же Гарри может подать в суд на Елизавету II? Вероятно, все действительно идет к новому судебному иску, в котором молодая пара попытается «отбить» свое право на использование слово «королевский».