Новая Волочкова – Мельникова из «Папиных дочек» завлекает любовника по методу балерины?

29-02-2020, 04:00

Откровенные позы, шпагаты, нелепые наряды. Дарья как будто стала копией Анастасии.

В СМИ уже давно говорят о разладе в отношениях между звездой из «Папиных дочек» – Дарьей Мельниковой, и ее супругом Артуром Смольяниновым. Об официальном разводе пара пока не объявляла, но не исключено, что он уже состоялся. Ведь свой роман, как и поход в ЗАГС, они не афишировали.

Однако не заметить изменений в поведении и внешнем облике Мельниковой невозможно. Она уж очень стала напоминать Анастасию Волочкову.

Актриса стала публиковать откровенные фотографии в своем микроблоге. Кроме того, появились шпагаты и другие пируэты, демонстрирующие чудеса растяжки и гибкости.

А повседневная одежда. Она такая же объемная, растянутая и как будто заношенная. Да и прическу Дарья недавно сменила. Это уж точно в стиле разведенных женщин. Звезда «Папиных дочек» коротко подстригла свои светлые волосы. И в итоге получился образ «а-ля Волочкова».

Похоже, что Мельникова таким образом по методу балерины завлекает нового любовника. Если уж простые мужчины-подписчики актрисы приходят в восторг от ее прыжков в полушпагате и махов ногами, то что и говорить о реакции возлюбленного. Он наверняка придет в восторг.

С такой сменой имиджа и стиля Дарью в скором времени можно будет назвать новой Волочковой. Для полноты картины не хватает лишь фотографий из бани и купели. А в остальном образ практически идентичен.