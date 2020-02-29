Есть чем гордиться или зачем внуки Ротару скрывают родство с народной артисткой

29-02-2020, 06:00

София и Анатолий стараются построить достойную карьеру без эксплуатации имени бабушки.

Внуки Софии Ротару дали откровенное интервью, в котором поделились особенностями жизни в звездной семье. Несмотря на знаменитую бабушку, София и Анатолий на протяжении беседы с журналистом выглядели достойно и очень воспитанно. Внуки Ротару унаследовали огромную любовь к музыке, но признались, что скрывают родство с народной артисткой и даже обращаются к ней попросту «Соня». Софии есть чем гордиться, ведь внуки в интервью выглядят настолько простыми и искренними, что сложно предположить принадлежность к известной семье. Ведь нередко звезд попадают в различные скандалы, думая, что им все проступки сойдут с рук. Но София и Анатолий сами прикладывают много усилий, чтобы построить карьеру — Соня пишет и выпускает песни, а Толя не только продвигает свои композиции, но и учит других сочинять стильные треки. Конечно, бабушка, наверняка, поддерживает талантливых внуков, но большая часть нелегкого труда на Софии с Анатолием.

Внуки Ротару на своем примере доказали, что у талантливой певицы красивое и достойное продолжение рода, способное не кичиться родством, а заслужить уважение собственноручно.