28-02-2020, 12:05

«Будили ультразвуком, который убивает насекомых», — признался певец, говоря об украинском проекте.

Макс Барских дал откровенное интервью, где затронул не только тему непростого детства, но и становления на эстраде. Рассказывая о «Фабрике звезд», которую покинул по собственному желанию, Барских раскрыл мрачную правду о жизни на проекте. Певец признался, что во время реалити-шоу было много психологических атак со стороны организаторов «Фабрики звезд». «Доводили организм до истощения», — описал непростые условия жизни Макс. По словам певца, из-за насыщенного графика и недостаточного времени для сна, юные артисты все сложнее просыпались по утрам. И тогда создатели прибегли к крайне мучительному «будильнику» — ультразвуку для гибели насекомых, который не заглушить даже подушкой. «Конечно, психика ломается», — признался певец. Видимо, страшные методы создания красивой картинки для зрителей и стали причиной закрытия проекта — в 2012 году закончился последний сезон украинского телешоу.

Несмотря на жесткие условия и «сломанную психику» Макс Барских много времени уделяет работе и строит успешную карьеру — выпустил несколько альбомов, имеет множество наград, а также является автором нескольких песен для Кристины Орбакайте, Ани Лорак, Светланы Лободы и других певиц. Примечательно, что ранее Рита Дакота раскритиковала российскую «Фабрику звезд», отметив непростые условия жизни, назвав проект «жесткой и бутафорской историей».