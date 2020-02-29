Алкоголизм матери сломал жизнь или как дочь Догилевой отказалась от родителей и «провалилась» в карьере?

29-02-2020, 01:01

Обидно, когда единственный ребенок не смог реализоваться в жизни.

Судьба была не очень добра к Татьяне Догилевой. С мужем актриса развелась еще в 2008 году, а лечение от алкоголизма помогало не всегда. Единственная дочь Екатерина от Михаила Мишина окончила актерские курсы и мечтала стать актрисой. Желанием девушке не суждено было сбыться – Екатерина переехала в США, так и не дождавшись предложенных ролей. Алкоголизм матери сломал жизнь или как дочь Догилевой «провалилась» в карьере и отказалась от семьи?

Стоит сказать, что репутация родителей в данном случае играет немаловажную роль. Догилева пыталась бороться со своим недугом, но ее дочь все детство росла в этой среде. Судя по блогу Екатерины, с мамой она не виделась уже очень давно. Жизнь за границей не дает возможности постоянных встреч с родителями. Но мать сейчас как никогда нуждается в помощи? На днях Догилевой исполнилось 62 года, но дочь, по-видимому, даже не нашла времени поздравить родную мать.

В последнее время актриса почти не выходит в свет – поклонники переживают за здоровье Татьяны. Кто знает, кому достанется недвижимость Догилевой, если сейчас актриса не может побороть злой недуг. Фанаты считают, что никогда не поздно простить мать, какой бы она не была, призывая Екатерину поговорить с мамой и забыть все обиды.