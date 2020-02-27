Игорь Тальков-младший «вешается» на семью Децла ради карьеры

27-02-2020, 18:00

Ничьё горе не остановит музыканта в продвижении?

Как известно, Игорь Тальков-младший, сын известного советского рок-музыканта, решил пойти по стопам отца. Он основал группу «МирИмиР», но успеха в своём деле так и не добился - коллектив и его самого знают лишь в узких кругах.

Дабы заиметь хоть какие-то полезные связи в карьере, Игорь, судя по всему, решил начать «вешаться» на семью покойного рэпера Децла. Он появился на квартирнике в честь музыканта, хотя это явно не его жанр творчества, где даже разыскал его мать. Позже в Instagram Талькова-младшего появилось совместное фото, а также восторженные заявления, выглядевшие, скорее, как «подлизывания».

Кроме того, на том же мероприятии артист попытался сблизиться с вокалисткой группы «Маша и медведи». Он не только поимпровизировал со звёздами, но ещё и полез целоваться к девушке, чтобы сделать красивое фото. По натянутой улыбке Марии можно предположить, что она сама не была в восторге от происходящего.