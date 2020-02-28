Исполнитель песни «Чёрные глаза» Айдамир Мугу отказал Крутому в сотрудничестве

28-02-2020, 01:00

Другой «Димаш» почти заменил реального казахского протеже.

Горячие парни со смуглой внешностью и притягательным голосом. Такими видят певцов Димаша Кудайбергена и Айдамира Мугу многие российские слушатели. «Чёрные глаза» стали хитом задолго до появления казахского певца на сцене.

Впервые Айдамира Мугу услышали в 14 лет, когда певец спел знаменитую песню и прославился на всю страну, а также за её пределами. И учитывая, что многие исполнители российской эстрады проходят через руки Игоря Крутого, Мугу ожидали увидеть в компании знаменитого композитора. Но Крутой за исполнителя «Чёрных глаз» так и не взялся. Отчего фанаты решили, что продюсер не счёл парня достойным.

Однако есть и другая точка зрения, согласно которой российский певец Айдамир Мугу сам отказал Крутому в сотрудничестве. Певец заметил предвзятое отношение к себе и не стал подписывать контракт. И сейчас действительно обсуждается много скандальной информации об отношениях Игоря Крутого и нынешнего протеже Димаша. Обсуждается, что Крутой ограничивает парня в общении с девушками, насильно сватает с дочерью и всячески «лепит под себя».

Но также, вероятно, что версия, при которой Айдамир Мугу - предшественник казахского певца родилась на форумах поклонников «Чёрных глаз». На данный момент 29-летний Мугу выпустил 4 музыкальных альбома, но все они не берут наград и больших оваций. А иногда и вовсе остаются незамеченными.