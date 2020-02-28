Массовую гибель актеров было не остановить или почему «Папины дочки» быстро закрылись в 2013?

28-02-2020, 02:00

Сериал мог и дальше выходить на экраны, если бы не его «проклятье».

Сериал «Папины дочки» выходил на экран год за годом, но в один миг прекратил свое существование. Неожиданно для поклонников это случилось в 2013 году, и они уверены, что это неспроста. Как ни странно, именно в этом году скончались три актера, снявшихся в «Папиных дочках». Неужели массовую гибель актеров было не остановить или почему еще сериал резко закрылся в 2013?

Складывается впечатление, что на «Папиных дочках» лежит определенное проклятье. За все годы сериала из жизни ушло множество актеров, но массовая гибель началась именно в 2013. В 2013 году скончалась Ангелина Варганова – жена доктора Антонова. Причиной смерти стала пневмония. Вслед за ней ушел Василий Савинов, который сыграл научного руководителя Галины Сергеевны. У мужчины случился инфаркт, который оказался для него смертельным. Также в 2013 году из жизни ушла Ольга Прохватыло, сыгравшая роль инспектора «РОНО» – у нее оторвался тромб. Скорее всего, продюсеров сериала напугал злой рок сериала, и они решили закрыть его, чтобы смерти наконец прекратились.

Несмотря на это, актеры продолжили умирать, хоть и не в таком количестве. Судя по всему, даже закрытие сериала не помогло избежать проклятья. Непонятно, почему именно на «Папиных дочках» считают, что лежит порча? Но за жизни других актеров сериала поклонникам до сих пор страшно, ведь теоретически они в опасности. В то же время, есть и те, кто считают, что это все – не более, чем случайность, и хотелось бы верить, что это действительно так.