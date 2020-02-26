Примадонна подсказала? Бузова и Манукян спят в разных комнатах

26-02-2020, 17:00

Пример Пугачевой вдохновил Олю, как удержать при себе жениха подольше.

Наученная горьким опытом того, как быстро могут сойти на «нет» даже самые лучшие отношения, Ольга Бузова сделала для себя определенные выводы. Начиная роман с Давидом Манукяном, певица тут же поставила жениху условие – спят они в разных комнатах. Поцелуи, «обнимашки» и прочее делать следует только на камеру. В реальной жизни для этого нет никакой необходимости. Подтвердила раздельный быт с избранником Бузова накануне, разместив в своем Instagram короткие ролики, в которых показала, как проходит ее утро. Манукян появляется рядом с ней лишь в лифте на пути к авто. Раздельный быт – единственный залог счастливого замужества, поняла Бузова, но сама ли она дошла до этого или ей подсказала Примадонна?

Алла Пугачева больше года назад рассказывала в интервью поразительные вещи. Она призналась, что спит с мужем Максимом Галкиным в раздельных спальнях. Это якобы дает возможность певице и мужу выспаться без неудобств. Помимо этого, сохраняет определенный «огонек» в отношениях. К кому бы еще прислушалась Ольга Бузова, как не к Пугачевой, на которую поющая ведущая так отчаянно хочет быть похожа. Вот и произошло так, что Оля решила наследовать свою внегласную наставницу во всем, даже в «искусстве» семейной жизни. Дава не противиться, ведь начиная отношения с Олей он понимал, что ее слово – закон.

Не стоит удивляться, если и детей пара решит завести по тому же примеру, что всей России показали Примадонна и Максим Галкин. Не желающая портить фигуру Бузова уж точно не вынесет такой «тяжелой ноши», как беременность. Если так сделала Пугачева, то и она должна повторить – вот формула успеха, которую для себя выработала Бузова.