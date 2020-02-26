Квартиры Кате не видать. Шепелев обрекает Тулупову на «рай в шалаше»

26-02-2020, 16:10

Стремление ведущего к скромности перешло все здравые пределы.

Дмитрий Шепелев во всю занят подготовкой к свадьбе с Екатериной Тулуповой. Блондинка так бурно ворвалась в жизнь ведущего, что оттягивать с торжеством по закреплению отношений Дима не стал. Сейчас же он, судя по всему, присматривает семейное гнездышко, ведь вскоре семья заметно расширится и кроме себя и сына Платона он должен будет селить куда-то Тулупову и ее дочь от первого брака. Тем не менее, вместо роскошной квартиры в центре Москвы он, судя по всему, выбрал «рай в шалаше», на который обрекает будущую жену.

В своем Instagram Шепелев решил пошутить, что настоящими жителями центра российской столицы являются курьеры «Яндекс. Яды». Видимо тем самым он решил намекнуть Тулуповой, что в центре города жить ему не по карману. Понять Шепелева не сложно, ведь он лишь недавно заявил о том, что намерен покинуть Первый канал, потому хороших денег Дмитрию не видать еще очень долгое время, пока он наконец не найдет себе новую работу. Именно поэтому первое время после брака Тулуповой, как бы девушке того не хотелось, придется жить в старой квартире. Дмитрий, естественно, пытается все перевести в шутку, но и без того понятно, что купаться в роскоши Тулупова не сможет ни при каком сценарии.

Дмитрию, судя по всему, и самому неловко перед невестой о том, что каменной стеной для Екатерины он стать не может. Видимо, после брака с Жанной Фриске Шепелев не отвык от роли мужчины, которого должны обеспечивать. Взять роль главы семьи на себя Дмитрию крайне непросто. Долго ли продержится брак, где женщина не чувствует себя полностью защищённой? Остается надеяться, что чувства Тулуповой к Шепелеву действительно очень сильны.