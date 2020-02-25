На манеже все те же! Рыжий из «Иванушек» показал романтический уик-енд с Туриченко

25-02-2020, 22:15

Один отпуск пары сменяется другим. Григорьев-Апполонов на любовнике не экономит.

Если раньше Андрей Григорьев-Апполонов, больше известный, как рыжий из «Иванушек» всячески пытался скрывать свою личную жизнь, то после того, как его и коллегу по команде Кирилла Туриченко «спалили» на совместном отдыхе на островах, он будто перестал стесняться. Теперь же певца как подменили и окрыленный новыми чувствами он с радостью показывает поклонникам в сторис своего Instagram, «романтический», как сам он выразился, уик-енд с Кириллом.

Лишь недавно Григорьеву-Апполонову приписывали роман едва ли не с кумой резидента Comedy Club Павла Воли. Видимо, пока рыжий из «Иванушек» еще не определился с тем, с кем же ему интереснее: с мальчиками или девочками. Однако, факт, что на манеже все те же и любовник с прошлого раза не поменялся, говорит о том, что Туриченко за свое место вцепился железной хваткой. Естественно, он не хотел бы, чтоб какая-то неизвестная ему женщина, пусть и с известным родственником, увела у него такого щедрого спонсора, потому, как только Кирилл узнал о конкурентке, тут же предложил Григорьеву-Апполонову умчаться на острова. Засомневавшийся «рыжий» все же согласился.

Пока сам певец не поймет, чего же ему на самом деле нужно, Туриченко будет использовать его на свое усмотрение. Сомневающийся мужчина с большим кошельком, как оказалось, настоящая находка для «сладкоголосого» Кирилла. Куме Павла Воли, если она действительно намерена бороться за сердце Григорьева-Апполонова, придется «попотеть», отбивая его у Туриченко.