От Пескова на край света. Навка с Агутиным сбегает в Британию

25-02-2020, 18:40

Внезапная дружба с певцом похожа на тщательно проработанный план.

Уже который месяц ползут слухи, что Татьяна Навка и ее влиятельный избранник, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, по-тихому разошлись. Инициатором, судя по всему, была именно фигуристка, уставшая быть «заложницей» под гнетом мужа. Естественно, Татьяна пытается не распространяться о столь значимом для себя событии, но в эпоху социальных сетей утаить что-либо становится весьма непросто. Сдавшим Навку оказался, внезапно, Леонид Агутин. Музыкант практически полностью раскрыл «спалит» их план. Судя по словам исполнителя, Навка вместе с ним сбегает в Британию.

В своем Instagram Татьяна лишь заявила, что «чисто случайно» встретила Агутина. Верить в такие совпадения в наше время, когда некоторые звезды пытаются утаить от поклонников и прессы любые детали своей жизни, как минимум, наивно. Пролил свет на происходящее, как ни странно, сам Леонид. Не желающий особо утаивать, что его и Навку связывает не случайная встреча, он рассказал что с Навкой он специально направился в визовый центр Великобритании. Это придает ситуации куда более острый угол. Наверняка за годы корпоративов и частных выступлений у Леонида и Татьяны была ни одна и не две возможности близко познакомиться.

Проблемы с Песковым резко активировали желание Навки покинуть Россию, потому компаньон в виде Агутина нашелся как нельзя кстати. Певец не торопится рассказывать, разошелся ли он с Анджеликой Варум, но приближенные к семейству источники отмечали, события в паре развиваются драматично и все идет к разводу. Возможно ли, что ситуация Навки и Агутина наилучшим образом характеризуется пословицей: «Нашли друг друга два несчастья?». Теперь цель фигуристки – сбежать от Пескова на край света, опасаясь его мести не только за вероятный роман с Агутиным, но и за развод, который она потребовала от пресс-секретаря Путина.