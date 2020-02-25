«Сваты» поставили крест на карьере располневшей Олеси Железняк?

25-02-2020, 19:00

Поклонников народного сериала удивил внешний вид любимой актрисы.

Похоже, что с Железняк произошли в жизни определенные изменения, которые нашли отражение на лице и фигуре некогда стройной женщины. В Интернет попали кадры со съемок седьмого сезона комедийного сериала за кулисами которого гремят отнюдь не комедийные страсти. Что твориться у «Сватов» - версий происходящего было множество и все они имели право на существование, вспоминая как некоторые герои внезапно покидали проект со скандалом и также внезапно возвращались. Очевидно, что сложные взаимоотношения актеров на съемочной площадке затронули и 45-летнюю Олесю Железняк. Почему же «жена Митяя» так внезапно располнела?

Не секрет, что Олеся Железняк переживает непростой жизненный этап. Не так давно в Сеть просочились слухи, что ее супружеская жизнь с актером Спартаком Сумченко далеко не идеальна и безоблачна. Супруг сидит дома без работы, его лишь изредка приглашают на эпизодические роли. Актриса сама признается, что часто срывается на рыдания, не выдерживая такого темпа работы: ведь ей приходиться содержать безработного мужа и четверых детей. А в такой ситуации многие женщины прибегают к распространенному лекарству: «заедать» стресс. Если добавить сюда проблемы со здоровьем, которые испытывает актриса, получается вполне объективная картина.

Продолжение... Это пора прекратить… Сериал «Сваты» ликвидировали по указу правительства? Судя по всему, высокая смертность на съемочной площадке и утечка актерского состава не смогла остаться незамеченной.

Впрочем, все может быть гораздо прозаичнее. Известно, что съемки финального сезона «Сватов» проходят в хлебосольной Белоруссии. И съемочную группу там потчуют от души. Где уж тут удержаться, когда даже работать приходится в эпизодах на фоне сдобных масленичных блинов! Не исключено, что Олеся очень огорчена тем, что продолжения народного сериала больше не планируется и напоследок позволяет себе все, беспечно ставя крест на своей актерской карьере.