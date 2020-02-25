Карьера победила. Тодоренко после развода передала Топалову всю опеку над сыном?

25-02-2020, 15:00

Регина даже не представляла, как сложно совмещать материнство и работу.

Слухи о разводе Регины Тодоренко, экс-ведущей «Орла и Решки», и певца Влада Топалова ходили уже давно. Девушку не устраивало то, что рядом с ней мужчина мало работает, считая, что отлично себя чувствует и за счет жены. Однако Регину это устраивать перестало, потому однажды она высказала мужу свое недовольство. Скандалы шли один за другим, Регина, поняв, что дело идет к разводу, начала забирать на съемки и в различные поездки Майкла с собой. Видимо там она и поняла, насколько тяжело быть одновременно и всероссийской знаменитостью, и заботливой мамой. Потому после развода она покорно передала Топалову всю опеку над сыном, чем наверняка ошарашила мужчину.

Для Тодоренко карьера победила. На самом деле, никто и не сомневался, что так случится, но мало кто догадывался, что так скоро. Регина в соцсетях регулярно публиковала трепетные слова любви о супруге и совместном времени с сыном. Видимо, Тодоренко поняла, что травмировать мальчика тем, что мамы постоянно не будет рядом из-за работы она не готова. Именно поэтому Майклу будет куда лучше с отцом, который особо никуда из дома и не выходит, потому сможет заниматься исключительно воспитанием ребенка.

Проблема теперь лишь в том, что сам Топалов не в курсе, как обеспечивать Майкла самостоятельно. Несмотря на то, как сильно он боролся за то, чтобы после развода сынишка достался именно ему, теперь он явно в замешательстве, потому в своих социальных сетях резко начал публиковать снимки с работы – Влад снова запел, чего не делал уже долго время, «рассевшись» на шее у Тодоренко. Чего не сделаешь, чтобы воспитать из сына достойного наследника…