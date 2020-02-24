Влюблена в отражение или как Собчак взяла в любовники своего «клона»

24-02-2020, 21:01

Ксении больше не интересны отношения с мужем Богомоловым, ведь любит она только себя.

Совсем недавно в сети прогремела новость о том, что в помощниках телеведущей Ксении Собчак будто её точная копия — 29-летний Кирилл Суханов, который внешне с каждым годом всё больше становится похож на свою начальницу. Но зачем парень это делает? Он человек непубличный, эпатаж ему явно не нужен. Ответ прост — это нужно не ему, а самой Ксении. Насколько всем известно, Собчак является нарциссической женщиной. Порой кажется, что неуступчивая экс-кандидатка в Президенты не любит никого на этой Земле, кроме себя. Таким образом, Ксения Анатольевна хочет создать в своём молодом помощнике идеальный образ мужчины, ради которого она бросит надоевшего ей мужа Константина Богомолова.

Для того чтобы ускорить расставание с неугодным ей супругом, Собчак уже взяла в любовники своего «клона». Светская львица, которая влюблена в своё отражение в зеркале, вкладывает в помощника (или как сейчас модно говорить «менеджера») лучшие свои черты, чтобы «вырастить» безупречного мужчину, который кроме бытовой рутины сможет активно отстаивать интересы ведущей на всех «фронтах». К тому же бывшая ведущая «Дом-2» всегда любила создавать эпатажные инфоповоды о себе, а такая подвернувшаяся возможность хайпануть не заставит её пройти мимо.

Кирилл Суханов, видимо, не против такого исхода. Ведь работодательница хорошо платит за прекрасно выполненную работу, а отношения с ней помогут парню (который, к слову, младше Собчак на 9 лет) выйти из тени, и стать одним из представителей шоу-бизнеса. Кто знает, возможно, в будущем Собчак вовсе выйдет замуж за своего «клона» и родит для себя «маленьких Ксюшек», которые через десятки лет смогут претендовать на должность Президента Российской Федерации.