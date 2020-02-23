Собчак против чужого ребенка или почему дочь Богомолова не частая гостья в доме отца?

23-02-2020, 19:00

Ксения давно признавалась, что не очень любит детей.

Ксения Анатольевна Несколько раз выражала свое острое мнение на счет детей. Ведущая без стеснения выражала свою нелюбовь к ним. Исключение из общего правила, похоже, составляет лишь собственный сын Собчак Платон.

Ксения вышла замуж за Константина Богомолова, у которого от брака с Дарьей Мороз есть дочь. Однако, Собчак, возможно против чужого ребенка. Константин не часто видится с дочерью. Это можно было списать на то, что родители девочки в разводе, но в отличие от него Максим Виторган достаточно часто видится с сыном от Ксении.

Похоже, дочь Богомолова не частая гостья в доме отца из-за его новой супруги. Как уже ранее говорила ведущая, она не любит чужих детей и вообще считает, что они детей рожают те, кому скучно. Видимо, ей достаточно только своего сына, а 9-летняя Аня для нее чужая. Дарья Мороз при это не ограничивает отца в общении с дочерью и позволяет им видеться. Однако сам Богомолов, судя по всему, пошел на поводу Собчак и ограничил появление девочки в своем семейном кругу.

Видимо, для Ксении настолько важно личное пространство, возможность заниматься работой и своими делами, что она категорически не терпит появления посторонних в доме. Однако Платона с Аней она все-таки познакомила, но, скорее всего, это была лишь формальность, игра на публику. Ведь стали бы задавать вопросы. Было бы странно отвечать, что дети друг друга никогда не видели.