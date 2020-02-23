«Вредная шм…»: Актёр Данила Дунаев оскорбил подписчицу за вопрос о его внешности

23-02-2020, 09:00

Уже не первый раз, известный актёр в резком тоне общается с поклонниками своего творчества.

Данила Дунаев талантливый актёр театра и кино. Недавно, Данила снялся в популярном сериале: «ИП Пирогова», ему досталась роль чиновника, мужа главной героини. Несмотря на высокое положение, муж из него получился достаточно мягкий, эдакий «душечка». Однако в жизни, Данила Дунаев оказался очень резким человеком.

Актёр часто отвечает на вопросы своих подписчиков и любит рассуждать о жизни. Правда зачастую использует мат и обидные выражения, отвечает со стёбом или с высокомерием. Но, на днях, Данила Дунаев перешел всякие границы. Актёр оскорбил подписчицу за вопрос о его внешности: «Почему на афише вы красивый, а в жизни не очень?», актёр поменялся в лице, и еле сдерживая гнев, ответил: «Внимание, сейчас я отвечу на ваш вопрос. Это потому, что вы вредная шм…».

На, казалось бы, стандартный вопрос, актёр «взбесился». В этот же день, Дунаев назвал своего подписчика тупицей. Почему актёр выбрал достаточно резкий и обидный стиль в общении – большой вопрос.



Обращаясь к Даниле за советом, поклонники его творчества рискуют быть оскорбленными или же посланы матом. За редким исключением Даниила отвечает по существу и без стёба. Несмотря на это, на его страницу в Instagram подписаны более 58 тыс человек.