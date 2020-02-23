«Долбанутая на всю голову»: Пригожин назвал Катю Гордон психически больной за слова о Валерии

23-02-2020, 07:00

Недовольство Иосифа уже превращается в открытую агрессию.

Недавно Иосиф Пригожин заявил о том, что певица Валерия создает свою собственную политическую партию «Сильные женщины». Однако не все положительно отреагировали на эту новость. Катя Гордон в пух и прах разнесла продюсера и певицу за их планы, за что Иосиф обрушился на нее с неприкрытой неприязнью.

После разгромного поста Гордон журналисты попросили Пригожина прокомментировать ее слова, на что тот ответил: «Да что мне жабу комментировать? Это банальная женская обида и ревность к успешному человеку». Также он рассказал, что Катя обращалась за помощью к Валерии, когда разводилась с мужем адвокатом Сергеем Жориным.

Однако на этом все не закончилось, и Катя Гордон решила подлить масло в огонь и залила в сеть видео, где читает стихотворение все по той же теме. Тут уже Пригожин, видимо, не выдержал и назвал правозащитницу психически больной за слова о Валерии. В комментариях он написал: «Долбанутая на всю голову. Клиника уже не поможет». Катя, конечно же, поспешила ответить ему, однако опять лишь посмеялась над продюсером.

Судя по всему, Гордон не на шутку разозлила Иосифа. Скорее всего, он все это просто так не оставит. Ему хватит связей и влияния, чтобы потопить карьеру Кати раз и навсегда. Она действительно ходит по тонкому льду и испытывает терпение Пригожина, которое, судя по его реакции, отнюдь не железное. Ведь ее слова не просто по-человечески задевают Иосифа, но и, видимо, портят имидж Валерии.