Два винира и «жёлтые» зубы или как Рудова «зажала» деньги на красивую улыбку

22-02-2020, 20:09

Наталье стоит обратиться к дантисту, пока «испорченный» рот не отразился на карьере актрисы.

Уже который день Наталья Рудова наслаждается очередным отпуском на Мальдивах, а её репутация рискует стремительно опуститься на «дно». Поводом для догадок стал неоднозначный ролик, где актриса оконфузилась испорченными зубами. И это притом, что доход блондинки позволяет ей буквально купаться в роскоши: начиная от дорогого отдыха до брендовых нарядов. Неужели Рудова «зажала» деньги на красивую улыбку?

В соцсети актриса опубликовала видео, где похвасталась визитом на концерт Zivert, однако, помимо беспечной атмосферы, засветила и «желтые» зубы. Более того, в кадре отчётливо заметно, как вместо «голливудской улыбки» во рту актрисы красуется лишь два винира. Мало кто знает, что при неоновом освещение атрибут белоснежной улыбки начинает светиться, предательски позоря «хозяина». Складывается впечатление, что Рудова решила попросту сэкономить на своей внешности, установив лишь часть нашумевшего аксессуара, но, лишь выставила себя на посмешище. Так или иначе, а Наталье стоит обратиться к специалисту, пока «испорченный» рот буквально не «угробил» её карьеру, ведь красивая внешность является одним из главных критериев в актёрском деятельности.