Променял семью на «молодуху» или как Грачевский так ни разу не увидел внука?

22-02-2020, 09:00

Борис рискует потерять всех кровных родственников взамен на «выдуманную» любовь.

70-летний отец «Ералаша» недавно женился на Екатерине, которая младше мужчины на 35 лет. Грачевского не пугает разница в возрасте. Мужчину больше пугает то, что с дочкой от первого брака Борис до сих пор не может найти общий язык. Ещё в подростковом возрасте Грачевский уволил дочь за провинность, а когда тот ещё и бросил мать, Ксения окончательно разочаровалась в отце. Борис знает, что его дочь больше 10-и лет назад родила сына, а с внуком тот так и ни разу не виделся.

Променял семью на «молодуху» или как Грачевский рискует лишиться всей семьи ради молодой жены? К сожалению, престарелые звёзды шоу-бизнеса зачастую начинают жить с молодыми девушками, а данный брак заканчивается плачевно. Отобранное имущество и родственники, оставшиеся ни с чем - исход ясен. Хоть Грачевский и пытался наладить контакт с дочерью - ничем хорошим это не закончилось. Судя по всему, Борису сейчас не до внуков, ведь его молодая жена в скором времени родит ему ребёнка.

Дети от предыдущих браков нередко становятся обузой и изгоями в семьях. В случае с Грачевским, его дочь имеет полное право держать обиду на отца, ведь он оставил их с мамой ради другой женщины. Как бы то ни было, поклонники советуют Борису наладить отношения с дочерью и познакомиться с внуком, ведь дороже семьи в этой жизни нет ничего.