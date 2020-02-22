Слепакова в утиль – Ходченкова подтвердила связь с актером сериала «Ментовские войны»?

22-02-2020, 01:00

Кажется, актриса недолго горевала о разрыве с Семёном. Быть может, она даже специально бросила его, чтобы быть с Устюговым.

Ни для кого не секрет, что Светлана Ходченкова довольно длительное время состояла в отношениях с Семеном Слепаковым. Сейчас складывается впечатление, что актриса отправила возлюбленного в утиль и уже нашла ему замену. Но кем оказался новый избранник Светланы и почему она бросила Семена?

Появились слухи, что Ходченкова «закрутила» роман с актером сериала «Ментовские войны» Александром Устюговым. Девушка никак их не комментировала, но сейчас подтвердила связь с мужчиной, опубликовав совместную с ним фотографию. На снимке Ходченкова и Устюгов обнимаются и видно, что девушка счастлива. Стоит отметить, что актеры вместе играют в театре и, возможно, благодаря общей работе они поняли, что испытывают друг к другу не просто дружеские чувства. Но как же Слепаков? Скорее всего, именно ради Устюгова Светлана бросила своего на тот момент возлюбленного. Сложно сказать, что сейчас приходится переживать Семену, но хочется ему искренне посочувствовать.

Не исключено, что Ходченкова и раньше изменяла мужчине с коллегой, но тщательно это скрывала. Ведь актеры из-за работы проводили много времени вместе и, очевидно, чувства между ними возникли намного раньше, чем кажется. В таком случае получается, что Семен был обманут долгое время, а в последствии еще и брошен. Если это действительно так, то Светлану смело можно назвать разбивательницей сердец.