Гоген забирает пенсию у немощной Терешкович или для чего Солнцев заставляет Катю рожать двойню?

21-02-2020, 11:00

63-летняя женщина просит помощи у знакомых.

Гоген Солнцев вовсю трубит о том, что хочет подсадить Екатерине Терешкович эмбрионов. Не ради того, что он хочет детишек и счастливую семью, а ради того, чтобы получить материнский капитал за ребенка. Помимо этого артист не стесняется говорить об этом подписчикам. Дело в том, что Гоген — мужчина и сам он родить не может, поэтому подбивает на такую аферу 63-летнюю Терешкович. Скорее всего, помимо крупной выплаты в размере 466 тысяч рублей при рождении первенца, Гоген хочет заполучить деньги с новых шокирующих выпусков Андрея Малахова.

Стоит подметить, что Терешкович жаловалась знакомым о том, что Гоген забирает пенсию у немощной Кати. У многих возникает вопрос, для чего Солнцев заставляет рожать бедную старушку, ведь до этого он упёк ее в психиатрическую больницу. Получается, что если Гоген отбирает деньги у супруги, он так же успешно отберет материнский капитал, а там и все деньги с передач заберет. Бедная женщина будет использована по полной.

Скорее всего, после того, как эмбрионы приживутся, пару пригласят беременную Терешкович на шоу Малахова «Прямой эфир», где с нетерпением ждут и любят сериал о скандальной семье Гогена. Так же в сети поговаривают, что Екатерина собралась с силами и ушла от Солнцева из-за постоянных драк и скандалов. А Гоген пытается попиариться на старушке еще немного, даже фотографии в личный аккаунт выставляет старые.