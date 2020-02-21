Выставил клоуном или как Киркоров опозорил и высмеял пьянющую женщину?

21-02-2020, 08:00

Филипп специально выбрал фанатку попьянее, чтобы она падала к его ногам.

На одном из концертов Филиппа Киркорова фанатка перебрала с горячительными напитками. Вместо того чтобы ее не трогать и не задевать Филипп решил показать женщину «во всей красе». Киркоров пригласил женщину потанцевать под песню «Цвет настроения синий». Филипп подал ей руку, но женщина была настолько пьяна, что не устояла и упала прямо в ноги Киркорова. После того, как женщина с горем пополам встала, Киркоров сделал вид, что хочет ее поцеловать. Фанатка начала тянуться в ответ, но Киркоров резко убирал голову несколько раз, чтобы женщина не дотянулась до его лица.

Такую сцену можно назвать издевательством, Филипп выставил клоуном выпившую женщину. Когда дама окончательно упала, она начала гладить ноги артиста и плавно перешла на поглаживание «мужского достоинства». По Киркорову было заметно, что как ни странно он не был против таких откровенных ласк на всеобщее обозрение. Из этой картины можно сделать вывод, что Филипп высмеял и опозорил пьянющую женщину.

Дело в том, что у женщины могут быть взрослые дети, который засмеют в школе или университете, или же муж, который может бросить даму после того, как она трогала часть тела чужого мужчины. Скорее всего, Филипп специально выбрал фанатку попьянее, чтобы она падала к его ногам, а он самоутверждался за счет нее. Зрители смеялись с поведения женщины, а Киркоров подыгрывал людям ради шоу и никак не помогал женщине подняться.