Выживет сильнейший или почему продюсеры «Дома-2» стравили двух подруг Бородину и Орлову?

21-02-2020, 04:00

Задумка руководства удачно удалась, если не считать тот факт, что ведущие перестали дружить в одночасье.

Участники «Дома-2» пребывают в легком недоумении от происходящего на площадке. Захар Саленко в прямом эфире Instagram ответил на вопросы своих фанатов и рассказал, что Ольга больше не дружит с Ксюшей. Оказывается, в мае месяце стартует конкурс на шоу «Дом-2» с лозунгом «Ведущий года», готовится участники стали заранее. В нем принимают участие все ведущие, они поделены по парам. Ольге Орловой досталась ее же подруга, и как оказалось, не случайно. Конкурсы начнутся только через два месяца, но уже видны первые конфликты со стороны Ольги и Ксюши.

Участник «Дома-2» рассказал, что возле гримерной в шоу «Бородина против Бузовой» стал невольным свидетелем словесной перепалки. Ольга Орлова интеллигентно просила Бородину не повышать на нее голос, а Ксения в ответ, хуже охрипшей собачки высказывала свою точку зрения: «Кто тебе давал право осуждать моего мужа, мою семью, мои отношения? Это только моя проблема и я сама разберусь!». О чем именно говорили девушки до этого доподлинно неизвестно. Но участник уверяет, что Орлова в очередной раз посоветовала Ксюше «отправить» Курбана на работу, поскольку он дома засиделся, а она одна пашет. Кроме того, Ольга подшучивала над Ксюшей вместе с участниками про «мужика, который сидит дома и не работает, а дрессирует кота Шантика».

Флешбом разошелся по всей соцсети. Люди задают вопрос звездам в сторис, ссылаясь на безработного Курбана и его кота Шантика. Стоит отметить, вчера Ксения отвечала на вопросы в своем Instagram и на вопрос о том, что она делает с токсичными подругами ответила: «Я почти всех токсичных исключила, поэтому уже не знаю как с ними быть». Стало понятно, что конкурс на «Доме-2» дал трещину в дружбе двух подруг-ведущих. Похоже, что в конкурсе выживет сильнейший, а продюсеры «Дома-2» стравили двух подруг Бородину и Орлову не случайно. Рейтинги шоу и большой гонорар за это никто не отменял. А многие, зная Ксению Бородину уже заключили — она никогда не терпит в свой адрес даже малейших замечаний, поэтому никогда не прощает.