«Лапами по воде бьёт». Топалов унижает располневшую во время брака Тодоренко

19-02-2020, 18:15

Влада не смущает, что он на миллионную аудиторию оскорбляет жену и мать своего ребенка.

Рождение ребенка на фигурах даже самых завидных красавиц, порой, отражается весьма плачевно. Видимо, именно это несчастье постигло бывшую ведущую «Орла и Решки» Регину Тодоренко. Судя по злобным высказываниям в Instagram ее мужа Влада Топалова, знаменитость сильно набрала в весе во время брака. Особенно, килограммы выросли после рождения сына Майкла. Теперь же Регине «достается» во время совместного посещения бассейна с женой и сыном. К фотографии, на которой отец трепетно целует поплывшего с ним в первый раз Майкла, Регину, которая резвится в воде на заднем фоне, он описал пренебрежительной фразой «лапами по воде бьёт».

Видимо, поднабравшая жена Влада устраивать перестала. Поклонники Тодоренко уже обращали внимание на то, что формы у нее стали заметно объемнее, но сама Регина уверяла, что занимается йогой и ходит в спортзал. Топалов же намекает, что проблема выросшей «пятой точки» ведущей вовсе не в этом. Хоть звезды шоу-бизнеса и показывают рекорды того, как в порядок можно привести фигуру после родов, этот «фокус» Тодоренко не удался. Тем не менее, Влада абсолютно не смущает, что на миллионную аудиторию он оскорбляет жену и мать своего ребенка.

Как бы не случилось так, что за острый язык Влад поплатится максимально жестко. Учитывая то, что обеспечивать семью ему не позволяет отсутствие карьеры и постоянного заработка, эта тягота легла на Регину. Если же Регина решит в определенный момент обрубить Владу все концы, то тому элементарно не останется денег даже на новые штаны, потому со своими высказываниями мужчине уж точно следует быть поаккуратнее.