Бил брата и насмехался? Мать Тимати раскрыла жуткие подробности взросления рэпера

19-02-2020, 15:15

Симона настойчиво игнорировала то, как старший Тимур колотил младшего Артема.

Проблема младших и старших братьев в семьях всегда значима. Родившиеся позже остальных дети вынуждены всегда находится в тени. Так произошло и в семье Тимати, у которого, если кто-то вдруг не знал, имеется младший брат Артем. Мать семейства Симона Юнусова решила в Instagram, с помощью Алисы, поздравить сына с днем рождения, но не удержалась и раскрыла жуткие подробности взросления мальчика, который находился под постоянным гнетом старшего брата.

Выяснилось, что Тимур не только бил брата, но и насмехался над ним. В своем поздравлении с днем рождения Симона призналась, что нос у младшего Артема всегда был разбит, а «слезы отчаяния» по тому, что он в семье младший, не высыхали. Наверняка руку приложил к этому Тимати, который даже когда вырос и стал влиятельным бизнесменом не бросил привычки доказывать всем, что он лучше остальных. В детстве такие черты проявляются еще острее, потому старший Тимати применял к брату силу и всячески унижал его. Видимо, желание Артема Юнусова хранить свою жизнь вне социальных сетей связаны именно с такими печальными обстоятельствами в детстве.

Симона постоянно то и делает, что «подставляет» Тимати в социальных сетях. Естественно, делает она это не специально, но репутация рэпера с каждой подобной публикацией страдает непоправимо. Именно через посты знаменитой мамы публика узнает едва ли не самые сокровенные тайны прошлого, которые глава Black Star, пытающийся казаться «боссом жизни» сберечь при себе.