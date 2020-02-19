Пёсик Димаша. Разин подлизывается к певцу в надежде на «перехват» у Крутого

19-02-2020, 15:00

Внимания казахской звезды сейчас хочет каждый. Продюсер «Ласкового мая» не исключение.

Пока Димаш покоряет все новые и новые вершины, к его популярности пытаются «подмазаться» те, кто свою известность уже пережили больше 30 лет назад. Речь об Андрее Разине, продюсере «Ласкового мая». Иногда создается впечатление, что Instagram он себе завел исключительно для того, чтобы подлизываться к другим знаменитостям. Вот и до Димаша дошла очередь. Неужели Разин надеется на «перехват» у Крутого? В виду плачевного состояния «Ласкового мая» неудивительно, что продюсеру приходится идти на столь отчаянные шаги.

В частности, в своей социальной сети Разин написал, что понимает решение Димаша не выступать на конкурсе «Евровидение», представляя Россию. По словам продюсера, сам он когда-то поступил также с «Ласковым маем» и вместо сверхпопулярной тогда мальчуковой группы на песенное состязание поехали «Земляне». Все эти «сладкие речи» Разина направлены на одно – он хочет во что бы то ни стало завладеть вниманием Кудайбергена. Если у него это выйдет, то Андрей явно согласится бросить к его ногам все богатства, которыми завладел за годы со времен «Ласкового мая». Футболисту Александру Кокорину он, например, предлагал весь первый этаж своего отеля в Сочи в бессрочное пользование. На что же он пойдет ради Димаша, страшно представить.

Поведение, будто продюсер — пёсик Димаша, готовый на все лишь бы «хозяин» потрепал за ушком, выглядит весьма комично, особенно на фоне серьезных угроз, посланных участникам передачи Андрея Малахова, где Разина полили грязью Шатунов, Басков и Киркоров. Димаш также присутствовал на этом эфире, потому несложно догадаться, как относится казахская звезда к Разину. Учитывая слухи о готовящемся побеге Кудайбергена в свободное плавание без продюсеров, Разин будет последним, о ком подумает певец.