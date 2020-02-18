«Кинула» людей на деньги или почему от Наргиз «разбежались» помощники?

18-02-2020, 16:16

Певица вынуждена лично готовить себя к выступлениям.

Экс-звезда MALFA превратилась в «Золушку». Наргиз Закирова призналась: она воплощает в себе певицу, личного стилиста, визажиста, костюмера, прачку и уборщицу. Несмотря на статус, популярность и возможности она лично вынуждена делать макияж и укладку перед концертами, сама подбирает наряды, стирает и утюжит одежду, и даже показала навыки подписчикам в Stories.

Хотя еще несколько недель назад Закирова хвасталась большой командой около 10 человек в Instagram. Судя по общению, она была близка со своими людьми и дружила со всеми. Теперь же находится одна в гримерке. Так почему от Наргиз «разбежались» помощники в непростой период её жизни?

Учитывая финансовые трудности «независимой» звезды можно предположить, что Закирова «кинула» своих людей на деньги и оставила без зарплаты. Даже самые преданные фанаты не согласятся работать и голодать. Если вспомнить скандал с Максимом Фадеевым становится понятно, что Наргиз очень скупа и вряд ли согласилась отдавать большую часть гонораров сотрудникам. Вероятно, команда артистки не согласилась с урезанием гонораров и разбежалась.

До входа в MALFA Наргиз, по словам экс-коллеги, зарабатывала мало, не обеспечивала семью и снимала квартиру на «Белорусской». Фадеев давал ей миллионы ежемесячно, но отдавать продюсеру 50% Закирова не хотела. Полгода назад Наргиз стала независимой. Несколько месяцев звезда ликовала, но эйфория длилась недолго. У нее стало меньше концертов, туры сократились, ей отказывают «друзья» Максима, репертуар давно не обновляется.

Без хорошего продюсера артистку не приглашают на премии и фестивали, не номинируют. Очевидно, эти обстоятельства не позволяют звезда зарабатывать достаточно. Доход упал как и выплаты зарплат, соответственно. Артистка не смогла выкупить свои песни у лейбла или договориться о разделении выручки за скачивания и просмотры. Это указывает на отсутствие у звезды даже сбережений.

Вероятно, скоро Наргиз придется искать новый лейбл, ведь сама она не справляется.