Валерий Сюткин поддержал идею об избиениях женщин

18-02-2020, 15:00

Не подозревая, что телефонный разговор записывают, певец раскрыл «истинное» лицо.

Валерий Сюткин заявил, что в мире слишком много толерантности и феминизма и побудил известного YouTube-блогера Влада Бумагу призывать подписчиков вновь распространять идею «ББПЕ» (Бей бабу по [лицу]).

Скандальный звонок был совершен во время записи шоу «Comment Out». Владу, который соперничал с Егором Кридом, досталось задание позвонить Сюткину и заверить в своей поддержке по теме «ББПЕ». Не раздумывая, он приступил к выполнению задания. После того, как блогер представился и рассказал о том, что в Instagram на него подписаны почти 15 миллионов человек, он приступил к делу. «Знайте, ББПЕ в моем сердце, ББПЕ навсегда!», - с чувством произнес он, на что получил совершенно неожиданный ответ от певца: «Ну, хорошо!».

Могло показаться, что последний просто растерялся или что-то недослышал, однако его последующие слова расставили все точки над «i». «Бей женщин по лицу - это наш девиз», - снова начал напирать Бумага, продолжая, - «Если я могу что-то сделать для вас, как-то продвинуть эту тему, то я всегда на связи!». На это Валерий ответил: «Я очень буду признателен, если вы через свой фан-клуб, так сказать, донесете. Пусть критикуют, это уже у каждого свое право, а так популяризовать. А чего ж не использовать миллионы такие, конечно».

Больше всех после этого разговора удивлялся Крид. В недоумении он стал спрашивать: «То есть сейчас он подтвердил все это? Слушай, это странно было сейчас, очень странный звонок», и позже снова поднял эту тему: «Почему он с этим согласился, я не понял этот прикол...». Естественно, его очень удивило, что заслуженный артист России поддержал идею об избиениях женщин.

Все же хочется верить, что Сюткин имел ввиду что-то другое, ведь в противном случае он подавал бы дурной пример молодому поколению, побуждая к насилию, а также высмеивая толерантность.