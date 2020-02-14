С тираном на выезде. Пынзарь устроил жене «отпуск на выживание»

14-02-2020, 22:15

В первом же совместном видео Сергей посоветовал Дарье «въехать в елки».

Сергей Пынзарь сам отправил жену с детьми в Турцию на постоянное место жительства, пока он занимается построением дома их мечты в Подмосковье. Тем не менее, супруги стараются видеться, как можно чаще и несколько раз в год ездят в совместный отпуск. И вот на День Святого Валентина пара оказалась в горах, где Пынзарь устроил отдых, который явно по вкусу только ему. Дарье он на первом же совместном видео посоветовал «въехать в елки». Видимо, слухи о том, что Сергей вне камер является настоящим семейным тираном и заставляет семью жить по указке, являются правдой.

Такой своеобразный отпуск на выживание вряд ли может понравится изнеженной турецким солнцем блондинке. Это Сергей знает прекрасно, потому и принял такое решение. Мнение жены настоящих домашних «диктаторов» мало беспокоят. А если супруга еще и находится на его же, тирана, обеспечении, то возникать у нее каких-либо вопросов, по его логике, не должно. Несмотря на то, что в социальных сетях Дарья буквально «сюсюкается» с мужем, на отношении Сергея к ней это никак не отражается. Все также он издевается над ней в соцсетях. Страшно представить, что же остается за кадром…

Сергей уже неоднократно показывал, что на выезде с дома ведет себя, как настоящий хулиган. Он то на улицах Испании ест с пола, то теперь вот подвергает жену риску, но уже в России. Наверняка именно из-за страха блондинка до сих пор вместе с Сергеем. Что может устроить Пынзарь, если Даша заявит ему о желании развестись – предположить невозможно, потому мать семейства молчит и лишь молча принимает злые шуточки мужа о ёлках.