Татьяна Денисова ушла от молодого любовника по требованию 11-летнего сына

14-02-2020, 21:00

Знаменитость разбила сердце победителю шоу «Танцы».

Популярная танцовщица и наставница на шоу «Танцы» Татьяна Денисова держит свою личную жизнь в секрете. Однако после победы в танцевальном проекте Кирилла Циганкова в Сети появились слухи о страстном романе молодого человека с 40-летней Денисовой. Так неужели сын звезды поставил табу на нового папу, ведь парочку резко перестали видеть вместе?

Татьяна Денисова не скрывает, что обычно влюбляется в мужчин, которые намного её младше. К примеру, своего бывшего мужа украинского певца Александра Кривошапко женщина старше на 12 лет, однако это не помешало Денисовой выйти за парня замуж. Такая же история, если верить слухам, случилась с победителем «Танцев» Кириллом Циганковым, который моментально закрутил интрижку со своей наставницей. Однако в романтических отношениях пары явно что-то пошло не так. Денисова внезапно перестала выходить на публику и с декабря прошлого года не появляется в соцсетях. Вполне возможно, что роману пары помешал сын Денисовой, который потребовал мать прекратить отношения с Кириллом.

Напомним, что Денисова является матерью-одиночкой и сама воспитывает единственного 11-летнего сына Льва. Звездная мать души не чает в своем ребенке, а потому ради счастья своего сына, Татьяна вполне могла уйти от молодого любовника. Не исключено, что Лев, как и любой другой ребенок, мечтает, чтобы родители жили вместе, а потому старается снова свести родительницу с отцом Ильей Страховым. При таком раскладе логично, что Циганков точно будет лишним. Однако танцор особо не скучает по Денисовой, ведь в его сторис всё время появляются новые девушки.