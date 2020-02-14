Подарок - холодная курица. Галкин под носом Пугачевой «замутил» с домработницей

14-02-2020, 18:00

«Передачки» пока неизвестная любовница передает Максиму прямо в Останкино.

История, когда мужья богатых и влиятельных женщин прямо под носом у супруг закручивают интрижки с домработницами, стара как мир. Максим Галкин решил, что отставать не стоит. Пока поклонники то и дело говорят о его романе с Сергеем Дроботенко, на самом деле, он «замутил» со своей домработницей. Доказал это Галкин, разместив в историях своего Instagram ролик, в котором показал, что единственный подарок, который он получил на День Святого Валентина – это холодная курица, которую любовница тайно передала ему на работу в Останкино. Пугачева значимую дату для любой пары решила проигнорировать. Произошло это наверняка не просто так, ведь Примадонна не слепая и видит, что в жизни Максима снова кто-то появился. Подозревает ли певица, что она еще и платит конкурентке зарплату?

Галкин неоднократно показывал, что супружеская верность для него не значит ровным счетом ничего. Ему приписывали романы с Юлией Барановской, Светланой Лободой и даже Ольгой Бузовой. Галкин с годами, однако, перестал быть таким переборчивым и теперь для измен ему годятся даже домработницы. Это даже лучше, потому как в отличие от звезд первой величины на российской эстраде, неизвестная любовница хотя бы кормит Галкина, до чего Пугачева явно не опускается.

С особой ревностью Алла относилась к Сергею Дроботенко, «тесная дружба» с которым связывает Галкина на протяжении долгих лет. Когда же коллега-юморист ушел из жизни Максима, Алла не ожидала нового «удара» прямо у себя в замке. Как говорит знаменитая пословица, хочешь что-то спрятать – прячь на виду у всех. Галкин понял это высказывание максимально четко и придерживается формулы.