Богомолов - лучшая подружка? Собчак вместе с «неприкрытой» Глюкозой раскрыла ориентацию мужа

14-02-2020, 15:45

Волноваться нечего, потому в «костюме Евы» вместе с подругами Ксюша щеголяет перед ним.

Брак между Ксенией Собчак и Константином Богомоловым казался чем-то странным с самого начала. Никому неизвестный театральный режиссер внезапно покоряет сердце едва ли не главной блондинки страны. Однако все тайное рано или поздно становится явным. Вот и крайне откровенная фотосессия с «неприкрытой» Глюкозой и дизайнером Яной Расковаловой раскрыла ориентацию мужа бывшей ведущей «Дома-2». Ксения явно не переживает, обнажаясь самой и заставляя раздеваться подруг, ведь Богомолов для нее – такая же лучшая подружка, как и партнерши по съемке.

Выдал Константина комментарий супруги, которая написала, что режиссером этой фотосессии выступил как раз-таки Богомолов. Потому со знаменитыми подружками она раздевалась при нем, но не переживала, что муж соблазниться на женскую наготу, потому как интересует его совсем другое. Зная это, сразу становится понятно, зачем Ксения вышла замуж за никому неизвестного режиссера. Раскрутка друг друга без каких-либо романтических или интимных обязательств. Пара просто периодически появляется вместе, поддерживая иллюзию большой и чистой любви. На деле же сработал стандартный для российского шоу-бизнеса сценарий «подставной» свадьбы.

Ксения, в последнее время, все чаще подсказывает потенциальным ухажерам, что она, на самом деле, свободна и Богомолов их смущать не должен. «Голубой» супруг явно не будет против, чтобы за Ксенией кто-то приударил, от этого и «голые» фотосессии с Глюкозой. Главное, чтобы пара не светилась на публике и не разрушила иллюзию вокруг их якобы замужества.