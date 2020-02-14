«Ольга, вы и так толстая». Располневшую Бузову с продюсером унижают проводники

14-02-2020, 15:00

Два месяца отпуска Оля наедала бока и теперь эту правду ей говорят посторонние.

Олю Бузову окружают люди, которые привыкли всегда говорить ей «да» и только нахваливать. От возлюбленного и до продюсера, все утверждают, что Оля – всех румяней и белее. Однако, горькая правда настигает знаменитостей, зачастую, в самых неожиданных местах. Так и Бузову с продюсером унижают проводники в поезде на Киров, куда ведущая «Дома-2» отправилась с гастролями. По словам шокированной Оли, тут же вышедшей с подписчиками на связь, проводник на просьбу Бузовой о «бутербродике», ответила ей отказом, добавив: «Ольга, вы и так толстая». Не зная, ругаться или плакать, поющая ведущая решила записать историю в Instagram.

Стоит посмотреть правде в глаза – минувшие два месяца, проведенные с ее любовником Давидом Манукяном то на одном, то на другом курорте, Оля усиленно наедала бока и предпочитала в другое время ничего не делать. Это и привело к таким плачевным результатам. Пока продюсеры и окружение Бузову нахваливают, народ высказывает ей правду в глаза. Правда оказывается, как ни странно, противоположной вранью «прислужников» Оли. Отсюда и шок, с которым Бузова рассказывает подписчикам эту историю.

Всплывает и еще один весьма неприятный момент. Пиарщики ведущей «Дома-2» всеми силами пытаются создать вокруг нее ореол «народной певицы», но, как можно увидеть, со своей работой они справляются очень плохо. Бузову не только многие недолюбливают, но и не стесняются говорить ей обидные, хоть и правдивые, вещи в глаза. Блондинка наверняка отвыкла от подобного отношения, но тут уж ничего не поделать, встречают по одёжке – провожают по уму.