12-02-2020, 21:01

Дешевая техника, «унылые» обои — Настя будто забыла о помощи семье.

Анастасия Ивлеева считается одной из самых успешных блогерш на русском YouTube. Помимо огромной популярности в Интернете, девушка активно работает на телевидение, получая огромные доходы. Однако, судя по всему, Настя считает, что каждый должен добиваться успеха в одиночку, и предпочитает не баловать своих родителей. Пока Ивлеева спускает миллионы, ее мать живет в «старье» и без ремонта.

Мать Настюшки-опасность, кстати говоря, также ведет свой блог в Instagram, набрав почти 15 тысяч подписчиков. В одной из своих Insta-сторис женщина показала домашнюю вечеринку, на которой гости в караоке поют песни её зятя Элджея. Не нужно всматриваться, чтобы обратить внимание на то, в каком доме живет родительница блогерши: отсутствие современного ремонта и старая техника — такой интерьер вряд ли можно связать с одной из самых богатых ведущих России.

Вполне вероятно, что Ивлеева старается жить здесь и сейчас, тратя все свои сбережения сразу, не откладывая на «черный» день. Поэтому у блогерши, возможно, и нет средств для помощи своим родным, ведь всё уходит на путешествия и развлечения. К тому же муж Насти Элджей который, наверняка, уже является рублёвым миллиардером, мог бы позаботиться о быте самого родного человека своей пассии.