Эндокринолог: Как замедлить старение, изменив режим дня

Сегодня, 21:03

Вернуть молодость нельзя, но можно удержать.

В сегодняшнем мире из-за экологии, стрессов, бесконечной гонки в поисках лучшей жизни организм изнашивается быстрее. Кожа увядает, внутренние органы выходят из строя, суставы повреждаются. Чтобы в 30 лет не выглядеть старше на десятилетие, и не чувствовать на два десятилетия, нужно придерживаться определенного режима дня, убежден эндокринолог.

Чтобы организм работал как часы, необходимо его приучить. Приучить вставать в 6-8 утра, пить теплую воду натощак и завтракать спустя полчаса-час после пробуждения. От этого зависит работа внутренних органов и поджелудочной железы, щитовидной железы и эпифиза.

Приучить питаться не реже, чем каждые 2,5 часа — отдавать предпочтение нежирной пище. В первой половине дня можно добавлять в рацион сахара, предпочтительно в виде фруктов, дополнить питание орехами, которые также оказывают положительное воздействие на щитовидную — ведь она является индикатором биологической молодости тела.

Приучить ходить на свежем воздухе (загазованные улицы не в счет) не менее 5 000 шагов в сутки, что помогает поддерживать тонус мышц и освежать голову после рабочего дня или пассивного отдыха дома. А также приучить организм ложиться спать не позднее 22 часов, чтобы гипофиз подготавливался к выработке гормона сна заблаговременно и не приходилось ворочаться в ожидании желанных сновидений.

И тут вопрос не только в качестве и периодичности питания или отдыха, которые немаловажны, или в количестве пройденных шагов за день, объясняет эндокринолог. Дело в привычке организма все делать в запланированное время, на автопилоте, чтобы мозг был занят не физиологическими моментами, а умственными задачами.