Доктор Мясников рассказал, как внезапная боль в тазобедренном суставе связана с грыжей

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Боль и дискомфорт без причины являются весомым поводом для обследования позвоночника.

При внезапной боли в тазу нужно не терпеть и пить обезболивающие, а сразу обращаться к врачу. Игнорирование проблемы может привести к плачевным последствиям, среди которых полный паралич нижних конечностей.

На очередном эфире «О самом главном» Александр Мясников ответил на волнующий многих вопрос о боли в тазу. Врач считает, что при возникновении внезапного дискомфорта и болевых ощущений в тазобедренном суставе человеку нужно немедленно обратиться в больницу.

Связано это с высокой вероятностью возникновения боли из-за межпозвоночной грыжи. Врач напомнил, что воспалённая область и отёки при грыже могут надавливать на нервные окончания, что приводит к упомянутой проблеме. Игнорирование этого вопроса крайне опасно, ведь боль может пройти спустя неделю, но само заболевание будет прогрессировать. В конечном итоге, запущенная грыжа приведёт к параличу мочевого пузыря и кишечника, и впоследствии к полному параличу нижних конечностей.

Верным признаком возникновения грыжи также является продолжение боли в коленный сустав, что гарантировано наводит врачей на мысль о проблемах с позвоночником.

Продолжение... Малышева представила лечение рака простаты без операции, но только для москвичей В столице решают проблемы без скальпеля, а в регионах — всех под нож. Александр Мясников отметил, что намёк на грыжу при болях в тазобедренном суставе присутствует только при отсутствии серьёзной нагрузки. Боль возникает после сна, когда тело максимально расслаблено — бегом в больницу.

В противном случае, хотя полностью вероятность грыжи и нельзя отрицать, но упор в лечении стоит сделать именно на самом суставе. Причина может быть во внутреннем воспалении или травме из-за чрезмерной нагрузки.